Cina: mercato del lavoro rimasto stabile a giugno (2)

- Inoltre, il numero di lavoratori migranti rurali è salito dell'1,3 per cento anno su anno a 182,48 milioni alla fine del secondo trimestre, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a quello registrato nel primo trimestre, hanno mostrato i dati Nbs. "La Cina ha attribuito la stessa importanza alla politica in materia di occupazione così come alla politica fiscale proattiva e a una politica monetaria prudente", ha affermato Mao. Per stabilizzare l'occupazione, la Cina ha svelato una serie di misure, tra cui il potenziamento della formazione sulle competenze professionali e la riduzione dei contributi di previdenza sociale dei datori di lavoro. (segue) (Cip)