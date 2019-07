Cina: mercato del lavoro rimasto stabile a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pressione strutturale del mercato del lavoro è rimasta, tuttavia, dal momento che il governo ha bisogno di far fronte alla necessità di tagliare la capacità eccessiva e quasi 8,3 milioni di studenti che si sono laureati quest'anno", ha osservato Mao. Il tasso di disoccupazione urbano rilevato è calcolato in base al numero di disoccupati che hanno partecipato all'indagine sull'occupazione nelle aree urbane, compresi i lavoratori migranti nelle città. È stato introdotto per la prima volta nel 2014 per riflettere meglio il mercato del lavoro e servire da supplemento al tasso di disoccupazione urbana registrato, compilato dal ministero delle Risorse umane e della sicurezza sociale. (Cip)