Sgombero Primavalle: Capriccioli (+Eu), inutile e spropositata dimostrazione di forza

- "Non credo di aver mai visto dal vivo nulla di simile a quello a, cui ho assistito per tutta la notte, fino a pochi minuti fa, durante il prologo di quello che, a meno di insperati colpi di scena, sarà di qui a pochissimo lo sgombero di via Cardinal Capranica". Lo scrive su Facebook Alessandro Capriccioli, consigliere regionale di +Europa Radicali presso il consiglio regionale del Lazio. "Uno spiegamento di forze ciclopico, con decine di blindati, elicotteri, idranti che hanno di fatto chiuso, circondandolo spanna a spanna, un intero quartiere. Tensione sia dentro l'immobile occupato, nel quale a quanto pare sono presenti 70/80 minori, sia fuori, con agenti in assetto antisommossa per fronteggiare i manifestanti, imbottigliati in una strada stretta e lunga come un imbuto e senza vie di fuga. Una dimostrazione di forza muscolare surreale, spropositata, rivendicata ed esibita al massimo livello possibile: rispetto alla quale qualsiasi invito alla ragionevolezza e al dialogo rischia di apparire inutile. Eppure a quell'invito, malgrado tutto, non si può e non si deve rinunciare. Ci sarebbe ancora tempo e modo di fermarsi, fare un passo indietro e affrontare la questione in modo diverso. Ciascuno, a partire dal ministro Salvini, adoperi il massimo della responsabilità per fare in modo che ciò possa accadere", ha concluso Capriccioli. (Rer)