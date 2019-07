Camera: domani audizioni sindacati su lavoro e previdenza settore spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 16 luglio, alle ore 14, le commissioni riunite Cultura e Lavoro, presso l'Aula della commissione Cultura, svolgono l'audizione di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)