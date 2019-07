Immigrazione: commissario Ue Avramopoulos a "Il Messaggero", rafforzare piano italiano su ruolo dei paesi terzi

- "Richiedere asilo da parte di un migrante non nel suo Paese d'origine ma mentre si trova in un paese terzo solleva molte questioni legali". Lo ha detto in una intervista a "Il Messaggero" il Commissario europeo per i migranti, Dimitris Avramopoulos, che è perplesso sulle proposte del ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi. "Il reinsediamento è l'unica alternativa praticabile", sottolinea. Per quanto riguarda poi arrivi irregolari e rimpatri, il Commissario non ha dubbi. "Bisogna rafforzare la cooperazione con i paesi terzi". Ieri in un'intervista al 'Corriere' il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha anticipato una proposta per gestire più compiutamente a livello europeo la questione dei migranti. "Dobbiamo assolutamente investire di più tutti insieme nell'aprire vie legali e sicure affinché i rifugiati giungano in modo ordinato e non debbano ricorrere a trafficanti senza scrupoli e a viaggi pericolosi. Richiedere asilo al di fuori dell'Ue in un paese terzo, solleva molte questioni legali. Il reinsediamento è l'unica alternativa praticabile, con la collaborazione dell'Unhcr". (segue) (Res)