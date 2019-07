Immigrazione: commissario Ue Avramopoulos a "Il Messaggero", rafforzare piano italiano su ruolo dei paesi terzi (2)

- Sulla questione degli arrivi irregolari e dei rimpatri, invece? "Rafforzare la nostra cooperazione con i paesi terzi è essenziale se vogliamo ridurre gli arrivi irregolari e garantire rimpatri effettivi per coloro che non hanno il diritto di rimanere. Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo già intrapreso, gli arrivi irregolari sono già stati drasticamente ridotti. Chi non ha il diritto di venire o restare deve essere rimpatriato il prima possibile. Chi ha bisogno di protezione può continuare a contare sull'Ue come rifugio, perché questo è un principio a cui non possiamo rinunciare. Su tutte queste questioni il ruolo dell'Italia è della massima importanza". Nel frattempo però, tra la Sea Watch 3, la Alan Kurdi e gli 'sbarchi fantasma', anche questa estate in Italia sembra tornare l'emergenza migranti... "La situazione non è neanche lontanamente paragonabile a quella di pochi anni fa. Ovviamente, c'è ancora bisogno di un attento monitoraggio e interventi continui. Devo ammettere che sono cautamente ottimista. Gli arrivi irregolari sono diminuiti drasticamente. Dall'inizio di quest'anno, solo 3.200 immigrati irregolari sono arrivati in Italia, l'83 per cento in meno rispetto a un anno fa. E quelli che non vengono rilevati in mare sono molto limitati. Inoltre, mentre la scorsa estate o a gennaio di quest'anno ci sono volute diverse settimane per concordare la redistribuire dei migranti salvati, nelle ultime settimane le stesse situazioni sono state risolte in pochi giorni". (segue) (Res)