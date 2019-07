Immigrazione: commissario Ue Avramopoulos a "Il Messaggero", rafforzare piano italiano su ruolo dei paesi terzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane però aperta la questione della solidarietà tra i diversi Stati... "Anche qui sono fiducioso perché sento voci sempre più esplicite di alcuni Stati membri che vogliono progredire verso l'istituzione di un accordo più strutturale su come redistribuire i migranti soccorsi dopo lo sbarco". Dopo le minacce dei mesi scorsi, al-Sarraj ha ordinato di liberare 350 profughi rinchiusi nei centri di detenzione libici. C'è il rischio di un esodo verso le coste italiane. "Vediamo positivamente la liberazione dei migranti nei centri di detenzione in Libia, poiché le loro condizioni non erano accettabili. Ma questo non significa che verranno tutti in Europa. Dipende se hanno bisogno di protezione o se possono essere aiutati a tornare volontariamente nei loro paesi d'origine". Non sarebbe il caso di organizzare dei corridoi umanitari? "È quello che stiamo già facendo. È chiaro che l'attuale situazione in Libia non è sicura per i migranti. Con l'Iom abbiamo già aiutato oltre 40.000 persone a lasciare la Libia e ritornare volontariamente nei paesi d'origine. Allo stesso tempo, con l'Unhcr e alcuni Stati membri, abbiamo anche sostenuto l'evacuazione dalla Libia al Niger o direttamente in Europa di quasi 4.000 migranti bisognosi di protezione internazionale". (segue) (Res)