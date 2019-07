Immigrazione: commissario Ue Avramopoulos a "Il Messaggero", rafforzare piano italiano su ruolo dei paesi terzi (4)

- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole introdurre norme più, stringenti per colpire le Ong. "Non è competenza della Commissione decidere dove far sbarcare le persone soccorse in mare. È una decisione che spetta alle autorità nazionali, in linea con il diritto internazionale del mare. Le imbarcazioni delle Ong, come qualsiasi altra imbarcazione, devono rispettare le regole nazionali e internazionali. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare l'importante lavoro svolto da molte di queste navi nel salvare vite umane". Quanto a un legame tra la fine dell'operazione Sophia e l'aumento delle operazioni delle Ong, il commissario tiene a precisare che "non è stata una mia decisione o della Commissione quella di limitare l'operazione Sophia, ma degli Stati membri. Per questo crediamo che debba continuare nel suo pieno mandato. Non penso ci sia una relazione: le imbarcazioni delle Ong sono attive nel Mediterraneo da anni, lo erano anche quando l'operazione Sophia aveva un mandato pieno". (segue) (Res)