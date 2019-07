Immigrazione: commissario Ue Avramopoulos a "Il Messaggero", rafforzare piano italiano su ruolo dei paesi terzi (6)

- La settimana scorsa si è votato in Grecia. Che cosa significa la vittoria di Kyriakos Mitsotakis, e la sconfitta di Tsipras nel suo paese? "La vittoria di Mitsotakis segna la sconfitta del populismo e manda un forte segnale anti populista in tutta Europa. È l'inizio di una nuova era di progresso, riabilitazione istituzionale e importanza geopolitica nel garantire la stabilità regionale per tutto il nostrovicinato". "Ho piena fiducia - aggiunge - nella leadership visionaria di Mitsotakis, nelle sue capacità di riforma e nella sua sincera determinazione e ambizione di raggiungere questi obiettivi in nome della Grecia e dei suoi cittadini, rimanendo fermamente impegnati e attaccati all'Europa e ai suoi valori. Sono con lui dall'inizio e continuerò a stargli vicino", ha concluso Avramopoulos. (Res)