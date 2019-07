Legge bilancio: Buia (Ance), servono investimenti altrimenti Paese non cresce

- "Quella di oggi è una riunione interlocutoria e ascolteremo quanto ci dirà il vicepremier. Noi abbiamo le nostre idee sulle priorità per il paese e attendiamo di capire cosa si vuole fare con la manovra. La grande priorità del paese è che le poche risorse stanziate vengano effettivamente utilizzate e che ci siano quegli investimenti che non c'erano nella precedente manovra. Senza investimenti pubblici non si cresce". Lo ha affermato il presidente di Ance, Gabriele Buia, arrivando al Viminale per la riunione con il vicepremier Matteo Salvini che ha convocato sindacati e associazioni di categoria. "Attendiamo azioni concrete perché serve veramente un cambio di pagina. L'Italia ha bisogno di crescita", ha concluso. (Rer)