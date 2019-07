Lega: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano" sul Russiagate, macché complotto, Usa si fidano di Salvini

- "Chi parla di un complotto dagli Stati Uniti è un analfabeta politico. La Cia è molto efficiente e attiva nei film, ma nella pratica fa poche cose e pure male. L'intercettazione è italiana". Lo ha detto in una intervista a "Libero Quotidiano" il politologo e consulente strategico del governo americano, Edward Luttwak. Molti osservatori italiani sostengono tuttavia che l'uscita dell'audio di Savoini alla ricerca di fondi russi per la Lega sia un messaggio in codice degli Usa a Salvini perché non si avvicini troppo a Putin... "Nessun bisogno di messaggi in codice. Quando c'è un messaggio è urlato, non sussurrato, come fu per l'accordo con la Cina, visto come uno sgambetto anti-americano". Gli Usa non sono preoccupati del buoni rapporti tra Salvini e la Russia? "Per niente. Qui a Washington riteniamo più probabile la caduta di un asteroide sul Pentagono piuttosto che l'uscita dell'Italia dalla Nato o un riposizionamento del vostro Paese nello scacchiere internazionale al di fuori del blocco Occidentale". (segue) (Res)