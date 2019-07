Lega: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano" sul Russiagate, macché complotto, Usa si fidano di Salvini (3)

- Luttwak, noto per la sua dialettica dura, provocatoria ma di logica ferrea, non dà credito alle accuse che in Italia vengono rivolte contro Salvini di voler allontanare il Paese da Washington per legarlo a Putin. "Da che è diventato il leader italiano più popolare e potente, Matteo è accusato di tutto dai propri rivali politici" taglia corto il grande ebreo romeno, che ha vissuto in Italia da bambino nel Dopoguerra e si è poi formato in Inghilterra. "Quel che gli rimprovera la sinistra fondamentalmente è l'ambizione di voler far applicare la legge. Strano Paese il vostro, siete sempre alla ricerca di mille ragioni per rifiutare la legalità. Voi credete nei sentimenti, nella compassione ma non nella legge, e cadete vittime dei buonisti, i quali fanno finta di abbracciare l'umanità solo per farsi meglio i fatti propri. Avete una tendenza unica a fottervene della legge in nome di interessi personali o di famiglia, oppure di presunti atteggiamenti umanitari". "Mi chiedo perché - insiste - Gino Strada e compagni, se vogliono correre in soccorso dei poveri, vadano fino in Afghanistan e non vadano invece a sporcarsi le mania Scampia. Forse perché la loro è una battaglia politica e non umanitaria?". (segue) (Res)