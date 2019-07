Lega: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano" sul Russiagate, macché complotto, Usa si fidano di Salvini (4)

- Come quella della Capitana Carola? "E' incredibile che sia stata scarcerata. La sinistra stravolge il diritto del mare, il quale impone di salvare chi sta annegando ma non prevede che si prenda una barca per andare a prelevare dei finti profughi, fornendo una tacita ma consapevole collaborazione ai trafficanti di uomini. La collaborazione con gli scafisti è un crimine, ha ragione Salvini. Contro di lui c'è una campagna mediatica partita molto prima del Russiagate. Chi è per l'immigrazione ti fa vedere la foto di una bimba morta e ti fa sentire responsabile del decesso, ma è propaganda La vostra Rai parla di ragazzi quando fa i servizi sui barconi; dovrebbe chiamarli clandestini, neppure profughi, perché la maggioranza di essi sono uomini giovani e forti, non famiglie. Bergoglio e la sinistra dovrebbero avere il coraggio della verità". E quale sarebbe questa verità? "Un sondaggio ha rivelato che il 50 per cento delle persone sotto i trent'anni che vivono in un Paese musulmano vuole venire in Europa. Chi, come i parlamentari della sinistra, sostiene Carola e le ong, dovrebbe spiegare chiaramente agli italiani che questo significa accettare l'arrivo di cento milioni di persone dall'Africa, tutte da sistemare in Italia". (segue) (Res)