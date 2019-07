Lega: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano" sul Russiagate, macché complotto, Usa si fidano di Salvini (6)

- Poi torna sul Russiagate all'italiana. "Innanzitutto ve lo siete fatti voi e non c'entrano nulla gi Usa, e neppure penso la Russia. E' chiaro che Salvini avrebbe dovuto tenere Savoini lontano da lui. Quando si è al governo bisogna diventare ancora più cauti: devi stare attento non solo agli amici, ma anche agli amici degli amici". Comunque, anche secondo i media che accusano Salvini, I'acquisto di petrolio alla base del finanziamento alla Lega non c'è mai stato, e Savoini non ha agito per ragioni di lucro personale... "In Russia c'è una destra nazionalista molto più a destra di Putin, che sostiene il presidente ma vorrebbe portare il Paese su posizioni ancora più estreme. Un conto è Putin, altro è questa destra, con la quale Savoini e non Salvini ha rapporti". (segue) (Res)