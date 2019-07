Lega: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano" sul Russiagate, macché complotto, Usa si fidano di Salvini (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qual è lo stadio del rapporti tra Washington e Mosca, siamo tornati alla Guerra Fredda? "Il livello di tensione è il medesimo che si aveva ai tempi dell'amministrazione Obama. Su alcuni temi, come l'Ucraina e l'influenza sull'Europa Orientale, c'è molta tensione, su altri, come la Mongolia e in parte anche il Medio Oriente, si può addirittura parlare di collaborazione, in economia c'è una situazione di concorrenza". Quanto al Russiagate americano, "si è sgonfiato. Il rapporto del giudice Muller ha certificato che si trattava di una montatura. Le accuse a Trump non si basavano su fatti veri ma su un dossier falso commissionato dalla Clinton in campagna elettorale per screditare il suo rivale e preparato da un consulente inglese di Hillary, pagato per trovare scandali e costruire storie scabrose. Donald è stato vessato da investigazioni e attacchi mediatici eccessivi". (segue) (Res)