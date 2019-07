Lega: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano" sul Russiagate, macché complotto, Usa si fidano di Salvini (8)

- E nessuno paga per questo? "In Usa non funziona come in Italia, dove perfino i magistrati querelano i giornalisti. Da noi, se sei famoso, non puoi rivalerti in giudizio contro le maldicenze. Trump ha pagato il fatto di aver detto in campagna elettorale che gli sarebbe piaciuto che i russi trafugassero le mail della Clinton, per svelarne gli altarini. Da fi, lo staff democratico ha costruito l'immagine di un Trump in combutta con il Kgb e Putin e l'élite progressista americana, scioccata per la vittoria di Donald, ha abbracciato acriticamente questa tesi nella speranza di destituire il presidente". Ci sono delle similitudini con il Russiagate italiano? "In Italia c'è un audio, in America non c'era nulla". Il politologo non può sapere se la transazione ventilata da Savoini c'è stata oppure no, spiega però che "l'Italia è un Paese molto più ricco della Russia, che in realtà ha pochi mezzi. E' capitato che Mosca abbia finanziato alcuni partiti europei, come per esempio in Francia, dove la pratica è del tutto legale. Ma senza dubbio, quando i russi pagano, poi vogliono qualcosa in cambio, pertanto per un politico è meglio non prendere i loro quattrini". (segue) (Res)