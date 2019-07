Lega: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano" sul Russiagate, macché complotto, Usa si fidano di Salvini (9)

- Ma cosa può volere Putin dall'Italia, o da qualsiasi altro Stato europeo? "Putin guida un Paese in declino economico. Il suo obiettivo è supportare tutto ciò che può indebolire la Nato, l'Unione europea e le sue strutture. L'Italia è diventato un Paese euroscettico e, se si staccasse dalla Ue, per Mosca sarebbe un vantaggio". Anche il politologo sostiene tesi euroscettiche in merito al rapporto dell'Italia con l'Unione. "Io sono euroscettico per quanto riguarda la moneta unica, non l'adesione di Roma alla Ue. Credo che l'Italia dovrebbe restare nell'Unione ma uscire dall'euro. D'altronde, anche Svezia e Danimarca hanno una loro divisa nazionale ma fanno parte della Ue". (segue) (Res)