Lega: politologo Luttwak a "Libero Quotidiano" sul Russiagate, macché complotto, Usa si fidano di Salvini (10)

- Gli europeisti sostengono che sarebbe sbagliato, probabilmente impossibile... "Se voi usciste dall'euro sarebbe un bene per tutto il mondo. Siete un Paese importante e il fatto che con la moneta unica vi siate condannati a un'eterna mancanza di crescita non aiuta né serve a nessuno". Perché l'euro fa male soprattutto all'Italia? "perché è un Paese che convive con un gigantesco assistenzialismo ed enormi inefiìcienze che nessuno vuole cambiare, e allora l'unico modo che avete per restare competitivi è svalutare il vostro denaro". Come cambierà l'Unione europea con l'insediamento della nuova Commissione? "Ci sarà un riequilibrio, il Ppe non la farà più da padrone e il Pse conterà meno, il potere sarà più condiviso. Per l'Italia però temo che non cambierà nulla. In ogni momento della storia il potere di qualsiasi nazione dipende da due elementi, la massa, ovverosia il numero delle persone e la quantità di ricchezza del Paese, moltiplicata per la coesione, ovverosia la compattezza del popolo e della classe politica. Beh, se Salvini va a Washington, fa un figurone e contemporaneamente tutto l'establishment italiano, dagli alleati di governo all'opposizione, lo attacca, significa una perdita di potere per il Paese", ha concluso Luttwak. (Res)