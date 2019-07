Congo-Kinshasa: confermato primo caso di ebola a Goma

- Le autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno confermato il primo caso di ebola nella città orientale di Goma, che ospita oltre un milione di persone. Secondo quanto reso noto dal ministero della Salute di Kinshasa, un pastore è risultato positivo al virus in un centro medico di Goma dopo esservi arrivato in autobus proveniente da Butembo, dove era entrato a contatto con altre persone contagiate dal virus. “A causa della velocità con cui il paziente è stato identificato e isolato, così come l'identificazione di tutti i passeggeri da Butembo, il rischio che si diffonda nel resto della città di Goma rimane basso”, si legge nella dichiarazione. Più di 1.600 persone sono morte da quando l'epidemia di ebola è scoppiata nell’est della Rdc il 1 agosto 2018.(Res)