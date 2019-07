Cina: raggiunto obiettivo di crescita 2019, più 6,3 per cento nel primo semestre (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accelerazione del processo di apertura annunciato dalla Cina pare anche una concessione a Washington, che preme da anni affinché la seconda economia mondiale apra i settori della finanza e di Internet alle partecipazioni straniere. Il segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha spesso lamentato di non comprendere per quale ragione la rimozione dei limiti alla partecipazione straniera in quei settori dell'economia cinese dovrebbe richiedere tre anni. Durante l'incontro con Xi, lo scorso fine settimana, il presidente Usa Trump ha concordato di riprendere i negoziati commerciali, congelare l'imposizione di dazi ad altri 300 miliardi di dollari di merci cinesi, ed ha menzionato il riavvio delle vendite di componenti e servizi Usa al colosso dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei. Diversi esperti ritengono che aperture di tale portata possano essere giunte solo a fronte di significative concessioni da parte di Pechino. (Cip)