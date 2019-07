Cuba: in funzione primo treno composto interamente da vagoni provenienti dalla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i primo 80 vagoni, l'Ufc prevede di assemblare quattro treni, ciascuno di 12 vagoni, quasi il doppio degli attuali con sette vagoni. I convogli disporranno di carrozze di prima classe con aria condizionata e televisione, e di seconda classe con ventilatori, secondo quanto riferito. Ogni vagone ha una capienza di 72 posti. Complessivamente offrono spazio per 720 passeggeri in una formazione ferroviaria lunga circa 325 metri. Passando per Santiago de Cuba, i nuovi treni giungeranno a Guantanamo all'estremità orientale dell'isola, consentendo il recupero di una linea di 733 chilometri abbandonata dal 2006 tra l'Avana e Holguin. (Cip)