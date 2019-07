Cina: nuovi sforzi per migliorare ambiente business e condizioni mercato

- La Cina sta intensificando gli sforzi per migliorare gli ambienti di business e stimolare la vitalità del mercato, promuovendo al contempo l'innovazione in un contesto di pressioni ribassiste per mantenere la crescita economica. È quanto emerso dalle linee guida emanate dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), la principale agenzia di pianificazione economica della Cina, che forniscono un margine di manovra ai funzionari per condurre le necessarie riforme del mercato per le imprese e garantire la parità di trattamento per le entità di mercato. "Le linee guida mirano ad accelerare la creazione di un ambiente imprenditoriale stabile, equo, trasparente e prevedibile e stimolare la vitalità del mercato e il potere creativo dell'intera società", ha riferito la Ndrc in una dichiarazione. Per garantire che i funzionari locali attuino le riforme di mercato concordate, i funzionari verranno sollevati da qualsiasi illecito nel promuovere le riforme, se verrà determinato che le loro azioni siano finalizzate al miglioramento degli ambienti aziendali e non abbiano violato alcuna legge o regolamento. (segue) (Cip)