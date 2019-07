Cina: nuovi sforzi per migliorare ambiente business e condizioni mercato (2)

- Come sottolineato dagli analisti, la mossa è significativa poiché una delle maggiori sfide per la Cina nell'attuazione dei piani di riforma è l'inazione da parte dei funzionari locali, legata alle preoccupazioni relative alla violazione delle normative. Per garantire che i piani di riforma siano portati avanti da funzionari locali, le linee guida sottolineano che il paese stabilirà un meccanismo per monitorare i loro progressi e sollecitato i governi locali ad astenersi dal riferire informazioni false. Le linee guida affermano che le entità di mercato saranno trattate allo stesso modo in termini di accesso al mercato e alle risorse finanziarie, territoriali e di altro tipo, nonché alle offerte governative e agli appalti. Per i beni aziendali, le linee guida proposte prevedono misure amministrative leggere contro le imprese responsabili di "normali violazioni" per ridurre l'impatto operativo. Sarà inoltre rafforzata la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi) e le violazioni saranno punite severamente. Anche le piccole e medie imprese godranno di una maggiore protezione dei diritti di proprietà intellettuale. (Cip)