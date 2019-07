Cina: Hainan, vendite attività esentasse aumentate del 26,5 per cento nel primo semestre (2)

- All'inizio del mese di luglio, l'Amministrazione per l'Immigrazione statale del ministero della Pubblica Sicurezza ha informato che i visitatori stranieri provenienti da 59 paesi non dovranno più prenotare i propri viaggi in anticipo tramite agenzie di viaggio, e potranno invece richiedere l'ingresso senza visti per conto proprio o attraverso organizzazioni che li invitano a Hainan, secondo le bozze di modifica della politica rilasciato dall'amministrazione. Gli scopi di visita ammissibili per l'ingresso senza visto saranno estesi dai viaggi per includere affari e commerci, visite familiari, cure mediche, mostre e competizioni sportive. Jia Tongbin, vicedirettore dell'Amministrazione responsabile per i visitatori stranieri, ha dichiarato in una conferenza stampa a Pechino che una volta a pieno regime, la nuova normativa consentirà soggiorni senza visto per più di 30 giorni al fine di soddisfare i bisogni di Hainan per le competenze straniere e per rafforzare il settore turistico locale. L'elenco dei paesi i cui cittadini sono idonei per l'ingresso senza visto sarà regolato in modo tempestivo, ha aggiunto Jia. Le modifiche alla bozza sono in aggiunta alla politica di ingresso senza visto di Hainan, entrata in vigore il 1 maggio 2018. Tale politica ha aperto le porte della provincia ai turisti provenienti da 59 paesi per soggiorni fino a 30 giorni, a condizione che si registrino con i viaggi agenzie. (segue) (Cip)