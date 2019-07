Cina: Hainan, vendite attività esentasse aumentate del 26,5 per cento nel primo semestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di pari passo con la costruzione della zona di libero scambio di Hainan e il porto di libero scambio, e con la conseguente internazionalizzazione dell'isola, ci sarà un numero crescente di turisti da tutto il mondo, imprenditori e studiosi che verranno a Hainan per viaggi e investimenti in futuro", ha detto Jia, che ha aggiunto che Hainan ha ricevuto 447 mila visitatori stranieri dai 59 paesi dal 1° maggio 2018 al 30 giugno di quest'anno, con un aumento del 18,8 per cento rispetto al periodo precedente. Qu Yunhai, vicedirettore dell'amministrazione, ha detto che i cambiamenti della politica sosterranno lo sviluppo della zona di libero scambio di Hainan fornendo maggiore praticità per le persone nei settori dell'alta tecnologia, del turismo e dei servizi. Tre politiche pilota saranno lanciate in agosto per rendere la guida a Hainan più conveniente per i visitatori stranieri. Il primo consentirà ai visitatori che soggiornano per brevi periodi di richiedere i permessi di guida temporanei senza dover sottoporsi a controlli sanitari. (segue) (Cip)