Cina: Hainan, vendite attività esentasse aumentate del 26,5 per cento nel primo semestre (4)

- Il secondo, estenderà il periodo di validità dei permessi di guida temporanei per gli stranieri da tre mesi ad un massimo di un anno, e senza l'obbligo di presentare nuove domande per i permessi se lasceranno l'isola durante quel periodo. Il terzo renderà più semplice la richiesta di permessi di guida attraverso la creazione di centri di assistenza nei porti, negli aeroporti e in altri porti d'ingresso e offrendo servizi online per facilitare il processo di richiesta. Come parte dei suoi sforzi per approfondire le riforme e l'apertura, in ottobre la Cina ha lanciato un piano per la costruzione di una zona di libero scambio pilota ad Hainan, dandole maggiore autonomia per accelerare la promozione di un ambiente internazionale e conveniente per imprese, turismo, finanza e altre industrie. Jia ha detto che il ministero e l'Amministrazione dell'immigrazione stanno aiutando l'isola a costruire e migliorare un meccanismo per attirare più talenti e imprenditori internazionali. Esperti tecnici di alto livello, specialisti con necessità urgenti e membri di gruppi di innovazione tecnologica potranno richiedere visti nei porti di ingresso e quindi acquisire permessi di soggiorno della durata di cinque anni. (segue) (Cip)