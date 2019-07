Cina: Hainan, vendite attività esentasse aumentate del 26,5 per cento nel primo semestre (5)

- Gli studenti stranieri che hanno conseguito un titolo di master o superiore presso un istituto di istruzione superiore cinese potranno richiedere un permesso di soggiorno di due anni ai fini delle attività imprenditoriali. Nel frattempo, gli investitori stranieri con investimenti stabili in imprese innovative ad Hainan e buoni resoconti fiscali per tre anni consecutivi potranno richiedere la residenza permanente. "Queste nuove politiche sono molto preziose, innovative e specifiche e sono anche facili da implementare, il che indica che le porte di Hainan sono state ulteriormente aperte", ha detto Xie Xiangxiang, professore associato di Turismo all'Università di Hainan. "Le politiche per attirare più talenti sono degne di lode, i flussi di talenti internazionali stanno diventando più liberi, orientati al mercato e flessibili, queste politiche giocheranno un ruolo attivo nella costruzione della zona di libero scambio di Hainan, che ha urgente bisogno di talento", ha aggiunto Xie. (Cip)