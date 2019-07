Cina: investimenti immobiliari aumentati del 10,9 per cento nel primo semestre 2019 (2)

- Le vendite di abitazioni commerciali misurate per superficie sono arrivate a 757,86 milioni di metri quadrati nei primi sei mesi, in calo dell'1,8 per cento su base annua, secondo i dati Nbs. I dati di oggi mostrano anche che i prezzi delle case in 70 grandi città cinesi hanno continuato a stabilizzarsi con aumenti dei prezzi meno marcati nel mese di giugno. I nuovi prezzi delle case in quattro città di primo livello - Pechino, Shanghai, Shenzhen e Canton - sono aumentati dello 0,2 per cento mese su mese a giugno, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a maggio. (Cip)