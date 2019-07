Cina-Usa: aziende statunitensi potrebbero per riavviare vendite a Huawei in due settimane

- Gli Stati Uniti potrebbero concedere alle aziende del paese le licenze per le vendite al colosso dell'elettronica cinese Huawei in due settimane. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, due produttori di chip statunitensi che riforniscono Huawei hanno annunciato l'intenzione di avanzare richieste al dipartimento del Commercio di ulteriori licenze di esportazione, dopo le dichiarazioni del segretario al Commercio, Wilbur Ross, secondo cui i permessi verranno rilasciati laddove non sussista alcuna minaccia alla sicurezza nazionale Usa. Anche una società di gestione della risposta ai clienti e una società che simula il radar a sezioni incrociate per Huawei probabilmente depositeranno applicazioni nei prossimi giorni, secondo Craig Ridgley, un consulente commerciale a Washington. "Dal momento che non ci sono aspetti negativi, le aziende stanno assolutamente presentando le domande, come richiesto dai regolamenti", ha detto l'avvocato Kevin Wolf, ex funzionario del Dipartimento del Commercio Usa. (segue) (Cip)