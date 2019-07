Cina-Usa: aziende statunitensi potrebbero per riavviare vendite a Huawei in due settimane (2)

- Il 9 luglio, il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, aveva annunciato che l'amministrazione Trump consentirà alle società statunitensi di continuare a fare affari con Huawei, poche settimane dopo aver inserito la compagnia su una "lista nera" del dipartimento del Commercio. Quanto dichiarato da Ross conferma l'annuncio a sorpresa del mese scorso del presidente Usa Donald Trump che, dopo l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, aveva annunciato un allentamento delle restrizioni su Huawei come parte di uno sforzo per riavviare i colloqui commerciali in stallo con la Cina. (segue) (Cip)