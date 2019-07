Ue-Turchia: ministri Esteri Stati membri valuteranno oggi sanzioni contro Ankara

- Riuniti oggi a Bruxelles, i ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue discuteranno “per la prima volta” dell'adozione di sanzioni contro la Turchia per le esplorazioni per il gas naturale che il paese sta conducendo al largo delle coste di Cipro. Come riferisce il settimanale tedesco “Focus”, l'Ue considera illegali le prospezioni svolte dalla Turchia al largo di Cipro, che Ankara ritiene invece legittime, sostenendo che tali attività hanno luogo nella piattaforma continentale turca. Inoltre, la Turchia afferma di utilizzare le trivellazioni “per garantire quote di gas naturale” all'autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord. Tra le sanzioni che l'Ue potrebbe adottare contro la Turchia vi sono l'arresto dei negoziati per un accordo in materia di aviazione civile, la riduzione degli aiuti e dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (Bei). (Beb)