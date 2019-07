India: lancio missione lunare Chandrayaan-2 rinviato per problema tecnico

- Il lancio della seconda missione di esplorazione lunare dell’India, la Chandrayaan-2, programmato per oggi, è stato rinviato meno di un’ora prima dell’orario previsto: le 2.51 dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh. Il rinvio, ha spiegato l’ente responsabile, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), è stato deciso in via precauzionale a causa di “un intoppo tecnico” al veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III (GSLV Mk III). La nuova data non è stata ancora comunicata. In questo mese le finestre utili sono quattro – 15, 16, 29 e 30 luglio – ed è improbabile che una delle prossime possa essere utilizzata. Le finestre successive saranno a settembre. Non è la prima volta, comunque, che il lancio viene rinviato. (segue) (Inn)