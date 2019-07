India: lancio missione lunare Chandrayaan-2 rinviato per problema tecnico (2)

- Il progetto risale alla fine del 2007, con un accordo di collaborazione tra l’Isro e l’agenzia spaziale russa Roscosmos; l’approvazione del governo al 2008; il lancio, inizialmente previsto per il 2013, fu rinviato al 2016 perché il partner russo non era riuscito a sviluppare il lander in tempo; la parte russa si è poi ritirata e lo sviluppo è stato in seguito effettuato completamente in India, con la previsione di arrivare al lancio nel 2018; da allora, invece, ci sono stati altri quattro rinvii. La missione Chandrayaan-2, preceduta dalla Chandrayaan-1 nel 2008, impiegherà un orbiter, un lander e un rover sviluppati nel paese, come il veicolo di lancio. Saranno condotte ricerche su vari temi, tra i quali la possibilità di costruire insediamenti, ha anticipato il presidente dell’agenzia spaziale, Kailasavadivoo Sivan. (Inn)