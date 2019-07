Cina: vendite al dettaglio in crescita dell'8,4 per cento nel primo semestre

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono aumentate dell'8,4 per cento su base annua nella prima metà del 2019, secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Il tasso di crescita è stato superiore di un decimo di punto rispetto al primo trimestre, ha sottolineato l'Nbs in una nota. Le vendite online sono aumentate del 17,8 per cento su base annua nel primo semestre, di 2,5 punti percentuali in più rispetto al primo trimestre. Le vendite al dettaglio nelle aree rurali sono aumentate del 9,1 per cento, superando l'aumento dell'8,3 per cento delle vendite al dettaglio nelle aree urbane.(Cip)