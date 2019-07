Malesia: il partito del premier Mahathir rinvia le elezioni interne

- Parti Pribumi Bersatu Malaysia, il partito politico del primo ministro malese Mahathir Mohamad, si prepara a introdurre una serie di profonde modifiche alla sua costituzione appena due mesi prima della scadenza fissata per le prime elezioni interne, che verranno quasi certamente rinviate. Una riunione generale straordinaria del partito è stata convocata per il prossimo sabato, 20 luglio, per discutere le modifiche ai regolamenti. La più rilevante dovrebbe essere l’introduzione di una clausola che rinvierà di 18 mesi le elezioni per tutte le posizioni interne al partito, che a settembre compirà il suo terzo anno di vita. (segue) (Fim)