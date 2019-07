Malesia: il partito del premier Mahathir rinvia le elezioni interne (2)

- Il figlio del primi ministro malese Mahathir Mohamad, Mukhriz Mahathir, ha dichiarato in una intervista al quotidiano “Nikkei” di essere pronto a seguire le orme del padre, dopo che questi avrà ceduto le redini dell’Esecutivo al leader del principale partito di maggioranza, Anwar Ibrahim. Il premier malese ha celebrato mercoledì il suo 94esimo compleanno, ed è soggetto a pressioni crescenti da parte della coalizione di partiti che lo sostengono affinché passi il timone ad Anwar, che durante le elezioni generali di maggio 2018 si trovava ancora in carcere per un’accusa di sodomia. Mukhriz è il quintogenito di Mahathir, e suo unico erede politico. Ad oggi è ministro capo dello stato malese settentrionale di Kedah, ma nel corso dell’intervista si è detto pronto ad assumere un incarico nell’amministrazione federale, se il prossimo capo di governo vorrà consentirglielo. “Sono pronto, ma dipenderò dalla leadership del momento stabilire quando sia il momento migliore”, ha detto il figlio del premier malese. “Se e qualora fosse ritenuto necessario per il paese di pormi al livello federale, sarei pronto e disponibile ad assumere tale responsabilità”. (segue) (Fim)