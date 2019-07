Malesia: il partito del premier Mahathir rinvia le elezioni interne (3)

- Il primo ministro 93enne della Malesia, Mahathir Mohamad, ha dichiarato alla fine di giugno che intende rassegnare le sue dimissioni entro tre anni dal suo insediamento, dopo la vittoria alle elezioni generali dello scorso anno, e cedere il timone del governo a Anwar Ibrahim, leader del principale partito della maggioranza parlamentare. I dubbi in merito alla tempistica delle dimissioni del premier, prevista dall’accordo elettorale con Anwar, e riguardo la sua successione alla guida del governo si sono intensificati nelle scorse settimane: nonostante Mahathir abbia detto più volte di voler rispettare l’impegno all’avvicendamento della carica con il suo ex braccio destro ed ex rivale Anwar, diverse indiscrezioni sostengono che il premier preferirebbe cedere il timone al ministro degli Affari economici, Azmin Ali. Dopo il suo insediamento, Mahathir ha dichiarato che il suo governo avrà bisogno di almeno tre anni per ridurre il debito pubblico dall’80 al 54 per cento del prodotto interno lordo. (segue) (Fim)