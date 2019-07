Malesia: il partito del premier Mahathir rinvia le elezioni interne (4)

- Anwar Ibrahim, leader del principale partito di governo della Malesia – Parti Keadilan Rakyat (Pkr) ha dichiarato che il primo ministro del paese, Mahathir Mohamad, dovrebbe chiarire la scelta di nominare Latheefa Beebi Koya come nuovo commissario capo della Commissione anti-corruzione (Macc). Anwar, che dovrebbe assumere la carica di premier dallo stesso Mahathir a metà dell’attuale legislatura, ha dichiarato che la scelta di nominare Latheefa – un avvocato e membro del Pkr – è stata compiuta autonomamente dal premier, ed ha affermato di esserne giunto a conoscenza solo tramite l’annuncio ufficiale. La nomina di Latheefa a capo del Macc, al posto di Mohd Shukri Abdull – il cui mandato non era ancora giunto al termine – è giunta a sorpresa lo scorso 1° giugno. Il premier Mahathir ha poi confermato di non aver consultato il governo prima di decidere la nomina. Anwar ha chiesto che il premier chiarisca per quale ragione non ha ritenuto di informare il gabinetto, e altri profili di incompatibilità della nomina con i regolamenti del Macc e con il manifesto elettorale della coalizione di governo, Pakatan Harapan (“Il Patto della speranza”). (segue) (Fim)