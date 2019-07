Cina: raggiunto obiettivo di crescita 2019, più 6,3 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Cina cinese è cresciuto del 6,3 per cento su base annua nella prima metà del 2019 a circa 6.560 miliardi di dollari), secondo i dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica cinese (Nbs). La crescita è stata in linea con l'obiettivo annuale del governo del 6-6,5 per cento fissato per il 2019. Nel secondo trimestre, il Pil del paese è cresciuto del 6,2 per cento su base annua, inferiore al 6,4 per cento nel primo trimestre, secondo i dati Nbs. "La performance economica è stata generalmente stabile ed è rimasta entro un intervallo ragionevole, con progressi in alcune aree", ha detto il portavoce dell'Nbs, Mao Shengyong, in una conferenza stampa. Secondo quanto riferito dal "Quotidiano del Popolo" cinese, la produzione del settore dei servizi, che rappresenta il 54,9 per cento del Pil totale, è aumentata del sette per cento nella prima metà dell'anno, superando la crescita del tre per cento nell'industria primaria e del 5,8 per cento in l'industria secondaria. I consumi hanno continuato a svolgere un ruolo più importante nel guidare la crescita economica, con il consumo finale che ha contribuito al 60,1 per cento dell'espansione economica nel periodo gennaio-giugno. (segue) (Cip)