Russia-Giappone: Mosca rifiuta avvio colloqui su spartizione isole Curili Meridionali (8)

Russia-Giappone: Mosca rifiuta avvio colloqui su spartizione isole Curili Meridionali

- Tokyo continua a considerare le Curili meridionali come un proprio territorio. Le isole restano tuttavia parte integrante della Russia. Le isole meridionali dell'arcipelago diventarono parte dell'Urss dopo la Seconda Guerra Mondiale, sostiene Mosca, la quale afferma la sovranità russa su di esse. Nel 1956, l'Unione Sovietica e il Giappone firmarono una Dichiarazione congiunta, in cui Mosca accettò di considerare la possibilità di trasferire Habomai e Shikotan dopo la sottoscrizione di un trattato di pace, senza tener conto del destino di Kunashir e Iturup. I successivi negoziati non hanno avuto esito positivo. Nel novembre 2018 - dopo l'incontro tra il presidente Vladimir Putin e il premier Shinzo Abe a Singapore - le parti hanno annunciato l'accelerazione del processo negoziale sul trattato di pace e sulle Curili, prendendo a base il documento del 1956. La mossa ha rappresentato una seria concessione da parte del Giappone. (Git)