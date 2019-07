Cina: produzione di oltre cento prodotti dell'industria leggera è al primo posto nel mondo

- La produzione cinese di oltre cento prodotti dell'industria leggera tra cui biciclette, batterie e mobili è al primo posto nel mondo. Lo riferisce un rapporto rilasciato dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Negli ultimi 70 anni, la produzione industriale del paese è cresciuta rapidamente: il valore aggiunto aggregato industriale è aumentato 970,6 volte, dai 12 miliardi di yuan (circa 1,75 miliardi di dollari) del 1952 a 3.052 miliardi di yuan nel 2018 (4.400 miliardi di dollari) in una media di anno in anno con un tasso di crescita annuale dell'11 per cento, se calcolato a prezzo costante. Nel frattempo, l'influenza internazionale del settore industriale cinese ha portato anche cambiamenti storici, osserva il rapporto. (segue) (Cip)