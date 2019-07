Cina: produzione di oltre cento prodotti dell'industria leggera è al primo posto nel mondo (2)

- Nel 2010, il valore aggiunto della produzione cinese in dollari correnti ha superato per la prima volta gli Stati Uniti, rendendo la Cina il più grande paese manifatturiero del mondo. La quota di valore aggiunto della prima economia asiatica nel settore manifatturiero globale è ammontata al 27 per cento nel 2017, confermando il ruolo di Pechino come motore di crescita significativo che ha stimolato lo sviluppo industriale globale. La produzione di apparecchiature high-tech, anche se in ritardo, si è espansa rapidamente, afferma il rapporto. La produzione di telefoni cellulari, computer e televisori ammontava rispettivamente a 1,8 miliardi, 310 milioni e 190 milioni di unità nel 2018, e rappresentava circa il 70-90 per cento della produzione globale. La produzione di automobili è stata pari a 27,82 milioni di unità nel 2018, al primo posto nel mondo. (Cip)