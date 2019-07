Imprese: Vietnam, produttori di acciaio temono sanzioni Usa

- L’ambizione del Vietnam di affermarsi come campione globale della siderurgia si scontra improvvisamente col dubbio legato alla possibile imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti. Formosa Ha Tinh Steel (Fhs), che meno di due anni fa ha iniziato ad operare il primo stabilimento siderurgico integrato del paese, ha sospeso i piani per la realizzazione di un terzo altoforno. L’azienda intende aiutare il Vietnam, che è primo consumatore di acciaio del Sud-est asiatico, a ridurre la propria dipendenza dalle importazioni, ma ambisce anche a produrre manufatti in acciaio ad alto valore aggiunto, come quelli richiesti dall’industria dell’auto che sta progressivamente facendo della regione il suo hub globale. (segue) (Fim)