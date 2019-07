Imprese: Vietnam, produttori di acciaio temono sanzioni Usa (2)

- Il timore di Fhs, però, è di trovarsi in futuro nella medesima situazione dell’industria siderurgica cinese, gravata dall’eccesso di capacità a causa del progressivo calo della domanda globale registrato anni fa. L’azienda intende ancora finalizzare i piani per il terzo altoforno entro la fine dell’anno, ma ha riferito che “studierà attentamente la questione, dal momento che i prezzi dell’acciaio sono in calo”. Washington pone inoltre una nuova categoria di sfide: il 2 luglio scorso, il dipartimento del Commercio Usa ha annunciato l’imposizione di una tariffa massima del 456 per cento sui prodotti in acciaio realizzati in Vietnam; le tariffe si applicheranno per il momento solo a prodotti processati in quel paese partendo da “materiali base” realizzati in Corea del Sud e Taiwan. Sotto questo punto di vista, Fhs potrebbe godere di un vantaggio competitivo, essendo ad oggi l’unica azienda a disporre di altiforni nel Vietnam. (segue) (Fim)