Cina: rapporto, spesa per città intelligenti supererà i 38 miliardi di dollari entro il 2023

- La spesa per le iniziative nell'ambito delle città "intelligenti" in Cina dovrebbe superare i 38 miliardi di dollari entro il 2023, secondo un rapporto pubblicato dall'International Data Corporation (Idc). L'anno scorso, Pechino, insieme a Shanghai, si è classificata quinta a livello globale in termini di spesa per le città "intelligenti", secondo il rapporto Idc. I campi prioritari, compresi i progetti energetici e infrastrutturali resilienti, la sicurezza pubblica basata sui dati e il trasporto intelligente, attireranno più della metà di tutte le spese delle città intelligenti nel periodo 2019-2023, secondo il rapporto. Tuttavia, si prevede che la quota di spesa per tali settori diminuirà dal 43 per cento nel 2019 al 37 per cento nel 2023. Il rapporto dell'Idc prevede che le città intelligenti si diversificheranno nei prossimi cinque anni, con un capitale in rapida crescita in segmenti come la mobilità e la connettività. (Cip)