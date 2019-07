Business news: Cina-Panama, primo lotto di carne bovina panamense entra nel mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo lotto di carne bovina importata da Panama è entrato nel mercato cinese nella giornata di mercoledì 10 luglio, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio doganale di Shanghai. La carne bovina panamense importata, del peso di 23 tonnellate, rientra nell'ambito dei nuovi accordi commerciali bilaterali tra i due paesi. Il lotto ha lasciato Panama il 22 giugno e ed è stato trasportato in Cina via mare. La carne bovina è la seconda esportazione di Panama in Cina da quando i due paesi hanno stabilito relazioni diplomatiche, il 13 giugno 2017. (Cip)