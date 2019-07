Business news: Paraguay-Uruguay, intesa su ampliamento interscambio commerciale e investimenti

- I ministri degli Esteri del Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, e dell'Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, hanno manifestato la volontà di ampliare l'interscambio commerciale bilaterale e gli investimenti e di raggiungere una maggiore integrazione delle catene produttive. I due ministri si sono incontrati ad Assunzione nel quadro di una visita ufficiale di Novoa nel vicino paese. Siglati anche una serie di accordi in materia di libera circolazione delle persone e di cooperazione a livello diplomatico e consolare. Nella riunione estesa alle rispettive delegazioni, si legge in una nota ufficiale, sono state predisposte quindi iniziative destinate a sviluppare i punti principali dell'agenda bilaterale. Tra queste una prossima riunione della commissione bilaterale del Commercio e degli Investimenti a Montevideo, un incontro per risolvere questioni irrisolte circa lo sviluppo dell'Idrovia Paraguay-Paranà e le operazioni di carico merci nella zona franca in concessione al Paraguay nel porto di Montevideo. (Abu)