Business news: Brasile, raccolto di cereali, legumi e semi oleosi in crescita del 4,2 nel 2019

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica brasiliano (Ibge) stima che il raccolto di cereali, legumi e semi oleosi nel 2019 raggiungerà i 236 milioni di tonnellate. La proiezione è contenuta nel Sondaggio sistematico sulla produzione agricola (Lspa) pubblicato l’11 luglio dall'Ibge. La stima relativa al mese di giugno 2019 prevede un raccolto superiore del 4,2 per cento rispetto a quello ottenuto nello stesso mese del 2018, con un aumento di 9,5 milioni di tonnellate in termini di produzione. Si tratta di un aumento dello 0,6 per cento rispetto alla stima pubblicata dall'Ibge a maggio, che rappresenta 1,3 milioni di tonnellate in più rispetto alle previsioni precedenti. L'area destinata al raccolto è cresciuta del 3 per cento rispetto a giugno 2018 e dello 0,3 pre cento rispetto a maggio 2019, raggiungendo l'estensione totale di 62,8 milioni di ettari. (Brb)