Business news: Panama, disoccupazione arriva al 6,4 per cento

- Il tasso di disoccupazione a Panama è aumentato dello 0,6 per cento rispetto a giugno del 2018, raggiungendo un livello del 6,4 per cento a giugno del 2019. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica. Le statistiche mostrano che nel 2019 il numero di disoccupati è di 129.424 persone contro i 116.321 disoccupati nel 2018. Ciò significa che per quest'anno ci sono 13.103 disoccupati in più. Il tasso è più alto nelle regioni urbane, dove raggiunge il 7,2 per cento, rispetto alle regioni rurali dove il tasso di disoccupazione si ferma al 4,2 per cento. La disoccupazione colpisce maggiormente le donne per le quali il tasso è del 8,2 per cento, rispetto a quello del 5 per cento degli uomini. (Brb)