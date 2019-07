Business news: Cile, governo annuncia appalti e concessioni per 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cileno di Sebastian Pinera ha annunciato per questo mese l'avvio del procedimento di appalto e messa in concessione di opere pubbliche per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Si tratta, scrive il quotidiano "La Tercera", del gruppo di ospedali della regione del Maule (Cauquenes, Constitucion e Parral), della rete Australe di aeroporti e del tratto di 150 km Talca-Chillan dell'autostrada n.5. Per quanto riguarda gli ospedali si prevede un investimento di 363 milioni di dollari in nuove strutture destinate a rafforzare il sistema di salute. 796 invece sono i milioni di dollari che verranno destinati al rifacimento del tratto centrale della principale arteria stradale del paese, mentre la creazione della denominata "reteaeroportuale Australe" richiederà investimenti per 151 milioni di dollari e contempla la concessione degli aeroporti di "Carlos Ibanez" di Punta Arenas, nella Terra del Fuoco, e "Balmaceda" nell'omonima città della regione di Aysen, in Patagonia. (Abu)